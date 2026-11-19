Nove in condotta. È quanto spera la Covei Meta Catania Bricocity , capolista a punteggio pieno e in fuga della Serie A KINTO . Dopo aver scavato un solco nei confronti delle immediate inseguitrici, i rossazzurri di Juanra ricevono al PalaCatania un Vinumitaly Petrarca reduce dall’exploit con la Feldi Eboli, con il chiaro intento di proseguire nel proprio percorso netto. Secondo miglior attacco del campionato, difesa bunker con appena nove reti subite e 4 clean sheet , gli etnei finora stanno facendo una regular season a sé.

Parola d’ordine: riscatto

Il Napoli vola a Orte con altri pensieri rispetto a quei sette punti di ritardo nei confronti della capolista. Il pari con la Roma è diventato alert la settimana scorsa dopo il ribaltone del PalaVesuvio con il Came Treviso e il primo stop in campionato; c’è l’occasione per staccare momentaneamente la L84 Torino (giocherà con il Defender Giovinazzo soltanto il 30 novembre, causa impegni europei in UEFA Futsal Champions League), ma soprattutto servono in primis risposte agli azzurri contro un Active Network competitivo, come mostrato nel pari contro i campioni d’Italia nel recupero infrasettimanale. Parola d’ordine: riscatto.

Came Treviso-Benevento promette spettacolo

A cinque giornate dalla fine del girone di andata, al termine del quale le prime otto voleranno in Final Eight di Coppa Italia, i punti cominciano ad avere un peso rilevante. Roma-Sporting Sala Consilina (si gioca ad Anzio) è uno snodo in tal senso; Came Treviso-Benevento promette spettacolo, un match tra squadre che stanno attraversando un ottimo periodo di forma; il Sandro Abate, con una striscia aperta di risultati positivi, è favorito contro il Global Work, ma attenzione a un Capurso dal gol facile. Last but not least, Feldi Eboli e Fortitudo Pomezia, entrambe in un momento tutt’altro che magic: una sta faticando a metabolizzare il forte rinnovamento estivo, l’altra ha già cambiato allenatore e deve ancora sbloccarsi in campionato.

Il programma completo

Tutta la nona giornata di regular season in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5, Feldi Eboli-Fortitudo Pomezia in simulcast su Futsal TV, Sandro Abate-Global Work Capurso lo Sky Match. Di seguito il programma completo della due giorni di Serie A, nona giornata: Covei Meta Catania Bricocity-Vinumitaly Petrarca (venerdì 20 novembre, ore 20.30), Feldi Eboli-Fortitudo Pomezia (venerdì 20 novembre, ore 20.30), Sandro Abate-Global Work Capurso (venerdì 20 novembre, ore 20.30), Roma-Sporting Sala Consilina (sabato 21 novembre, ore 16), Came Treviso-Benevento (sabato 21 novembre, ore 17.30), Active Network-Napoli (sabato 21 novembre, ore 18).

SERIE A KINTO: RISULTATI, CLASSIFICHE E PROSSIMI TURNI

SERIE A KINTO, LE DESIGNAZIONI DELLA NONA GIORNATA