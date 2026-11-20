C’è poco di scontato in questa Serie A KINTO . Dopo 8 successi in altrettanti incontri e nonostante fosse avanti 3-1 a meno di 4’ dal termine, la Covei Meta Catania Bricocity non va oltre il 3-3 casalingo contro un grande Vinumitaly Petrarca . Che impone il primo pari stagionale alla capolista, confermando tutti i progressi delle ultime giornate: Victor Mello (già autore del momentaneo 1-1) e Barbieri (a 16” dal suono della sirena) griffano la sorprendente rimonta patavina contro la prima della classe.

CAMPANE SU E GIÙ

Continua, invece, l’ottimo momento di forma del Sandro Abate. Trascinati dalla premiata ditta Marcelinho & Everton (due gol per entrambi), i Lupi irpini doppiano il Global Work Capurso: il 6-3 nello Sky Match del PalaDelMauro rappresenta il quarto risultato utile per gli avellinesi, momentaneamente quinti in classifica, il miglior modo per ricordare il presidente Melillo, a un anno dalla sua scomparsa. Per una campana in crescita, un’altra in caduta. La Feldi crolla a Eboli sotto i colpi della Fortitudo Pomezia, al primo successo stagionale e non più ultima: di Pedro Toro, Babris, Raubo e Cutrupi le reti dell’importantissimo blitz pometino; per le Volpi di Antonelli è la terza sconfitta di fila, un digiuno da successi che dura da cinque partite e quasi due mesi.

ORA TOCCA AL NAPOLI

Sabato altre tre gare, aspettando il recupero della L84 Torino nella trasferta pugliese contro il Defender Giovinazzo (si gioca il 30 novembre, alle 20, causa impegni europei dei campioni d’Italia): Napoli obbligato a vincere a Orte contro un Active in salute, Roma-Sporting Sala Consilina snodo in ottica qualificazione in Final Eight di Coppa Italia, c’è anche un interessantissimo Came Treviso-Benevento, tutto in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

SERIE A KINTO - 9ª GIORNATA

COVEI META CATANIA BRICOCITY-VINUMITALY PETRARCA 3-3

FELDI EBOLI-FORTITUDO POMEZIA 1-4

SANDRO ABATE-GTS GLOBAL WORK CAPURSO 6-3

SERIE A KINTO: RISULTATI, CLASSIFICHE E PROSSIMI TURNI