IN STATO DI GRAZIA

Chi continua a stupire è un Came Treviso in stato di grazia. Dopo aver sbancato Napoli, la squadra di Gulizia piega 4-3 il Benevento con doppio Luizinho e balza addirittura al secondo posto, aspettando il recupero dei campioni d’Italia, impegnati in Europa, attesi il 30 novembre dal recupero di Giovinazzo. Né vincitori né vinti ad Anzio, ma tifosi e appassionati si divertono da matti e trionfa lo spettacolo perché Roma e Sporting Sala Consilina danno vita a una gara pazza: Fortino stappa l’incontro, Brunelli e Italo Aurelio Rossetti capovolgono il risultato, Seferi ricalibra il risultato a un soffio dall’intervallo: è 2-2. Nella ripresa i Draghi scappano via, ma il parziale di 3-0 (a 8’ dal termine) non serve a completare il blitz: doppio Sacon riapre tutto, Pina firma il definitivo 6-6.

ROMA 1927-SPORTING SALA CONSILINA 6-6

CAME TREVISO-GG TEAM WEAR BENEVENTO 5 4-3

ACTIVE NETWORK-NAPOLI FUTSAL 3-2

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