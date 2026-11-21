Serie A KINTO, Napoli: altro ko, l'Active è grande con le big! Il Came Treviso non si ferma più. Pari show tra Roma e Sala Consilina
La Covei Meta Catania Bricocity non perde terreno nemmeno quando rallenta (3-3 casalingo nell'anticipo con il Vinumitaly Petrarca. Un Napoli in un moment tutt’altro che magic, infatti, cade anche a Orte contro un Active Network che, dopo aver fermato sull’1-1 la L84 Torino, conferma l’ottimo stato di forma battendo 3-2 gli azzurri grazie a un guizzo di Gabriel a 25” dal suono della sirena. Secondo stop di fila per i partenopei, ora addirittura terzi in classifica, a -8 dalla vetta.
IN STATO DI GRAZIA
Chi continua a stupire è un Came Treviso in stato di grazia. Dopo aver sbancato Napoli, la squadra di Gulizia piega 4-3 il Benevento con doppio Luizinho e balza addirittura al secondo posto, aspettando il recupero dei campioni d’Italia, impegnati in Europa, attesi il 30 novembre dal recupero di Giovinazzo. Né vincitori né vinti ad Anzio, ma tifosi e appassionati si divertono da matti e trionfa lo spettacolo perché Roma e Sporting Sala Consilina danno vita a una gara pazza: Fortino stappa l’incontro, Brunelli e Italo Aurelio Rossetti capovolgono il risultato, Seferi ricalibra il risultato a un soffio dall’intervallo: è 2-2. Nella ripresa i Draghi scappano via, ma il parziale di 3-0 (a 8’ dal termine) non serve a completare il blitz: doppio Sacon riapre tutto, Pina firma il definitivo 6-6.
ROMA 1927-SPORTING SALA CONSILINA 6-6
CAME TREVISO-GG TEAM WEAR BENEVENTO 5 4-3
ACTIVE NETWORK-NAPOLI FUTSAL 3-2
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS