UEFA Futsal Champions League, L84 Torino: quanti rimpianti! L'Hit passa di misura. Ma i giochi sono ancora aperti
Il prolungato applauso del popolo del PalaMaggiore al termine del match, la dice lunga su quanto visto in campo. Non sono bastati 59 "total attempts", 16 corner e due occasioni a porta spalancata nel finale. La L84 Torino viene sconfitta 1-0 in casa dall’Hit Kyiv, nell’andata degli ottavi di finale di UEFA Futsal Champions League. Un risultato assolutamente bugiardo che lascia comunque inalterate le chance qualificazione per i verdeneri.
UNA GARA STREGATA
in da subito si capisce il canovaccio tattico dell’incontro. I campioni d’Italia conquistano subito il predominio territoriale, producono gioco e occasioni, a tratti dominando, ma vanno a sbattere sul blocco basso di un HIT Kyiv che fa un'enorme densità davanti a Kravets. Gli ucraini si difendono in maniera impeccabile e quando ripartono fanno male, soprattutto con la loro stella: Oleksandr Pediash, capitano, leader e match winner a Leini. Secondo tempo fotocopia, anche se la L84 Torino aumenta ancora di più i giri del motore, colleziona più occasioni da rete e meriterebbe ampiamente il pari. A 1’44” dal termine sembra fatta: Maxi Rescia serve Josiko sul secondo palo, ma lo spagnolo colpisce di stinco fallendo il più facile dei gol; a 3” dal termine è proprio Rescia a presentarsi solo davanti a Kravets, sparando alto il pallone dell’1-1. Finisce così, comunque tra gli applausi del PalaMaggiore. Return match venerdì 4 dicembre in Moldova, alla FMF Futsal Arena di Ciorescu, diretta streaming su Futsal TV.
UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - OTTAVI DI FINALE
1) L84 TORINO-FC HIT KYIV 0-1 (rit. 4/12)
2) ATHLETIC FUTSAL-SEMEY 24/11 (rit. 5/12)
3) EL POZO MURCIA-SPORTING ANDERLECHT 3-3 (rit. 4/12)
4) PIAST GLIWICE-KAIRAT ALMATY 2-0 (rit. 4/12)
5) FUTSAL MINERVA-STALITSA MINSK 4-1 (rit. 4/12)
6) OLMISSUM-BARCA 1-5 (rit. 4/12)
7) BEITAR-SPORTING 2-18 (rit. 4/12)
8) KAUNO ZALGIRIS-BENFICA 2-3 (and. 23/11 rit. 4/12)
UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - QUARTI DI FINALE
1) VINCENTE 1- VINCENTE 2
2) VINCENTE 3- VINCENTE 4
3) VINCENTE 5- VINCENTE 6
3) VINCENTE 7- VINCENTE 8
UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - IL CALENDARIO
Main Round: 27-31 ottobre
Sorteggi ottavi e quarti di finale: 4 novembre
Ottavi di finale (andata e ritorno): 23 novembre e 4 dicembre
Quarti di finale: 8 e 19 febbraio 2027
Final Four: 7-9 maggio in Svizzera (Biel/Bienne Arena)
Credit: Mattia Froio
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