Il prolungato applauso del popolo del PalaMaggiore al termine del match, la dice lunga su quanto visto in campo. Non sono bastati 59 "total attempts", 16 corner e due occasioni a porta spalancata nel finale. La L84 Torino viene sconfitta 1-0 in casa dall’Hit Kyiv, nell’andata degli ottavi di finale di UEFA Futsal Champions League. Un risultato assolutamente bugiardo che lascia comunque inalterate le chance qualificazione per i verdeneri.

UNA GARA STREGATA

in da subito si capisce il canovaccio tattico dell’incontro. I campioni d’Italia conquistano subito il predominio territoriale, producono gioco e occasioni, a tratti dominando, ma vanno a sbattere sul blocco basso di un HIT Kyiv che fa un'enorme densità davanti a Kravets. Gli ucraini si difendono in maniera impeccabile e quando ripartono fanno male, soprattutto con la loro stella: Oleksandr Pediash, capitano, leader e match winner a Leini. Secondo tempo fotocopia, anche se la L84 Torino aumenta ancora di più i giri del motore, colleziona più occasioni da rete e meriterebbe ampiamente il pari. A 1’44” dal termine sembra fatta: Maxi Rescia serve Josiko sul secondo palo, ma lo spagnolo colpisce di stinco fallendo il più facile dei gol; a 3” dal termine è proprio Rescia a presentarsi solo davanti a Kravets, sparando alto il pallone dell’1-1. Finisce così, comunque tra gli applausi del PalaMaggiore. Return match venerdì 4 dicembre in Moldova, alla FMF Futsal Arena di Ciorescu, diretta streaming su Futsal TV.

UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - OTTAVI DI FINALE

1) L84 TORINO-FC HIT KYIV 0-1 (rit. 4/12)

2) ATHLETIC FUTSAL-SEMEY 24/11 (rit. 5/12)

3) EL POZO MURCIA-SPORTING ANDERLECHT 3-3 (rit. 4/12)

4) PIAST GLIWICE-KAIRAT ALMATY 2-0 (rit. 4/12)

5) FUTSAL MINERVA-STALITSA MINSK 4-1 (rit. 4/12)

6) OLMISSUM-BARCA 1-5 (rit. 4/12)

7) BEITAR-SPORTING 2-18 (rit. 4/12)

8) KAUNO ZALGIRIS-BENFICA 2-3 (and. 23/11 rit. 4/12)

UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - QUARTI DI FINALE

1) VINCENTE 1- VINCENTE 2

2) VINCENTE 3- VINCENTE 4

3) VINCENTE 5- VINCENTE 6

3) VINCENTE 7- VINCENTE 8

UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - IL CALENDARIO

Main Round: 27-31 ottobre

Sorteggi ottavi e quarti di finale: 4 novembre

Ottavi di finale (andata e ritorno): 23 novembre e 4 dicembre

Quarti di finale: 8 e 19 febbraio 2027

Final Four: 7-9 maggio in Svizzera (Biel/Bienne Arena)

Credit: Mattia Froio