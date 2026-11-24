MAXI OTTIMISMO

“Penso che abbiamo fatto una partita spettacolare, forse migliore di quelle in campionato”. Maxi Rescia s’è preso il lungo applauso del popolo di Leini, incassa lo 0-1 nell’andata degli ottavi di finale di UEFA Futsal Champions League, senza però andare kappaò. “Abbiamo dominato il gioco dall’inizio alla fine - sottolinea l’argentino - purtroppo non abbiamo concretizzato tutte le occasioni che abbiamo avuto. Loro hanno trovato un gol in una delle poche occasioni che hanno creato. Loro sono però una squadra tosta che è agli ottavi con grande merito. Hanno difeso bene e con un po’ di fortuna”. Nulla è ancora perduto, i giochi qualificazione sono tutti aperti. Apertissimi: “Noi dobbiamo continuare a crederci, perché mancano ancora quaranta minuti e penso che la strada sia quella giusta”.

IL QUADRO COMPLETO

Di seguito il quadro completo dell’andata degli ottavi di finale della 26esima edizione della UEFA Futsal Champions League:

UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - OTTAVI DI FINALE

1) L84 TORINO-FC HIT KYIV 0-1 (rit. 4/12)

2) ATHLETIC FUTSAL-SEMEY 24/11 (rit. 5/12)

3) EL POZO MURCIA-SPORTING ANDERLECHT 3-3 (rit. 4/12)

4) PIAST GLIWICE-KAIRAT ALMATY 2-0 (rit. 4/12)

5) FUTSAL MINERVA-STALITSA MINSK 4-1 (rit. 4/12)

6) OLMISSUM-BARCA 1-5 (rit. 4/12)

7) BEITAR-SPORTING 2-18 (rit. 4/12)

8) KAUNO ZALGIRIS-BENFICA 2-3 (and. 23/11 rit. 4/12)

UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - QUARTI DI FINALE

1) VINCENTE 1- VINCENTE 2

2) VINCENTE 3- VINCENTE 4

3) VINCENTE 5- VINCENTE 6

3) VINCENTE 7- VINCENTE 8

UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - IL CALENDARIO

Main Round: 27-31 ottobre

Sorteggi ottavi e quarti di finale: 4 novembre

Ottavi di finale (andata e ritorno): 23 novembre e 4 dicembre

Quarti di finale: 8 e 19 febbraio 2027

Final Four: 7-9 maggio in Svizzera (Biel/Bienne Arena)

Foto: credit Mattia Froio