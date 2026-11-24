UEFA Futsal Champions League, L84 Torino: nulla è perduto. "Mancano ancora 40'. E noi siamo sulla strada giusta"
È mancato solo il gol, un po’ di precisione sotto porta e un pizzico di fortuna. Questioni non di poco conto, certo, ma la L84 Torino ha tutte le carte in regola per battere l’HIT Kyiv in Moldavia, a Ciorescu, il prossimo 4 dicembre (ore 18, diretta streaming su Futsal TV), passare il turno, volare ai quarti e continuare il sogno Final Four.
MAXI OTTIMISMO
“Penso che abbiamo fatto una partita spettacolare, forse migliore di quelle in campionato”. Maxi Rescia s’è preso il lungo applauso del popolo di Leini, incassa lo 0-1 nell’andata degli ottavi di finale di UEFA Futsal Champions League, senza però andare kappaò. “Abbiamo dominato il gioco dall’inizio alla fine - sottolinea l’argentino - purtroppo non abbiamo concretizzato tutte le occasioni che abbiamo avuto. Loro hanno trovato un gol in una delle poche occasioni che hanno creato. Loro sono però una squadra tosta che è agli ottavi con grande merito. Hanno difeso bene e con un po’ di fortuna”. Nulla è ancora perduto, i giochi qualificazione sono tutti aperti. Apertissimi: “Noi dobbiamo continuare a crederci, perché mancano ancora quaranta minuti e penso che la strada sia quella giusta”.
IL QUADRO COMPLETO
Di seguito il quadro completo dell’andata degli ottavi di finale della 26esima edizione della UEFA Futsal Champions League:
UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - OTTAVI DI FINALE
1) L84 TORINO-FC HIT KYIV 0-1 (rit. 4/12)
2) ATHLETIC FUTSAL-SEMEY 24/11 (rit. 5/12)
3) EL POZO MURCIA-SPORTING ANDERLECHT 3-3 (rit. 4/12)
4) PIAST GLIWICE-KAIRAT ALMATY 2-0 (rit. 4/12)
5) FUTSAL MINERVA-STALITSA MINSK 4-1 (rit. 4/12)
6) OLMISSUM-BARCA 1-5 (rit. 4/12)
7) BEITAR-SPORTING 2-18 (rit. 4/12)
8) KAUNO ZALGIRIS-BENFICA 2-3 (and. 23/11 rit. 4/12)
UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - QUARTI DI FINALE
1) VINCENTE 1- VINCENTE 2
2) VINCENTE 3- VINCENTE 4
3) VINCENTE 5- VINCENTE 6
3) VINCENTE 7- VINCENTE 8
UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - IL CALENDARIO
Main Round: 27-31 ottobre
Sorteggi ottavi e quarti di finale: 4 novembre
Ottavi di finale (andata e ritorno): 23 novembre e 4 dicembre
Quarti di finale: 8 e 19 febbraio 2027
Final Four: 7-9 maggio in Svizzera (Biel/Bienne Arena)
Foto: credit Mattia Froio
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