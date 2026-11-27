Le risposte della Covei Meta Catania Bricocity dopo il primo pari stagionale, del nuovo Napoli passato da Ciccio Angelini a Carmine Tarantino e di quella L84 Torino beffata 1-0 in casa dall’HIT Kyiv nell’andata degli ottavi di finale di UEFA Futsal Champions League. E ancora: la curiosità di capire fino a che punto possono stupire Came Treviso e Active Network, la serie positiva rilevante del Sandro Abate e l’ingarbugliata situazione nella corsa alla Coppa Italia, riservata alle prime otto al termine del girone di andata. Tutto questo e molto altro in una decima giornata di Serie A KINTO con tanti spunti super interessanti.

C’È DELL’HYPE NELL’ARIA

Una Covei Meta Catania Bricocity imbattuta sì, ma ferita dalla rimonta subita dal Vinumitaly Petrarca nel finale dell’ultima sfida casalinga, si dirige a Benevento con il chiaro intento di tornare a imprimere quel ritmo indiavolato che ha contraddistinto questa prima parte di stagione. Di fronte, però, una rivale scomoda. I giallorossi di Scarpitti sono reduci dalla sconfitta di misura di Treviso, che avrà pure stoppato la mini serie di 6 punti in due gare, ma non ha intaccato le certezze di un roster in salute per le prestazioni offerte e in piena bagarre per entrare in Coppa Italia. Active Network-Came Treviso è una sfida tra due formazioni che hanno generato hype, entrambe, per un campionato finora sopra le righe: i viterbesi di Monsignori hanno inchiodato la L84 Torino sul pari e battuto il Napoli nelle ultime due uscite, i biancazzurri di Gulizia stanno stupendo praticamente da inizio regular season; spettacolo garantito a Rieti. Al PalaVesuvio c’è Napoli-Sandro Abate, un derby sentito e carico di interesse già di per sé, reso ancora più importante dagli stati d’animo agli antipodi delle due campane. Dopo sette risultati utili di fila gli azzurri sono crollati, racimolando un punto in tre partite; la seconda sconfitta di fila è costata la panchina al dimissionario Ciccio Angelini, sostituito da Carmine Tarantino. Tutt’altro sentiment in casa avellinese, visto che i Lupi di Basile vanno a caccia del quinto risultato utile di fila.

TOUR DE FORCE

Intanto la L84 Torino è in pieno tour de force. La super prestazione in Champions League non ha pagato, così i campioni d’Italia devono riscattarsi contro una Feldi Eboli in forte ritardo in classifica ma con un roster comunque di qualità; anche perché il 30 novembre i verdeneri recupereranno la sfida (in trasferta) di Giovinazzo prima di volare a Ciorescu (in Moldova) per il return match di Champions. Negli altri incontri lo Sporting Sala Consilina, dopo il pazzo pari subito dalla Roma (da 6-3 a 6-6), chiede strada al pericolante Defender Giovinazzo per tornare a correre, mentre un rigenerato Vinumitaly Petrarca riceve a Padova una Roma a caccia di punti per la Final Eight. Global Work Capurso e Fortitudo Pomezia sanno benissimo cosa c’è in palio nella sfida di Sammichele di Bari: tre punti pesantissimi per la permanenza in categoria.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Cinque Friday Night, due sfide al sabato, tutta la decima giornata in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5, Napoli-Sandro Abate Avellino e Active Network Viterbo-Came Treviso in simulcast su Futsal TV, GG Team Wear Benevento-Covei Meta Catania Bricocity lo Sky Match. Di seguito il programma completo: Gts Global Work Capurso-Fortitudo Pomezia (venerdì, ore 20), GG Team Wear Benevento 5-Covei Meta Catania Bricocity (venerdì, ore 20.30), L84 Torino-Feldi Eboli (venerdì, ore 20.30), Napoli Futsal-Sandro Abate (venerdì, ore 20.30), Sporting Sala Consilina-Defender Giovinazzo (venerdì, ore 20.30), Active Network-Came Treviso (sabato, ore 16), Vinumitaly Petrarca-Roma 1927 (sabato, ore 18.45).

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