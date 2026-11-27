Successi di carattere. Le finaliste dello scorso scudetto rischiano, più o meno grosso, nella decima giornata di Serie A KINTO , ma alla fine escono fuori e di rimonta tornano alla vittoria. Sky Match da incubo per l’imbattuta capolista: la Covei Meta Catania è sotto 3-0 a Benevento prima della rete di Luquinhas; nella ripresa arriva il cambio di passo che porta al parziale decisivo: Melo Musumeci e ancora Luquinhas ricalibrano il risultato, Fits e Albertico firmano l’uno-due che manda al tappeto la squadra di Scarpitti. Il pari amaro con il Vinumitaly Petrarca è archiviato con la solita rimonta: i rossazzurri tornano a correre. Anche i campioni d’Italia, nonostante le tante occasioni da rete costruite, si trovano sotto 2-1 nella ripresa contro una buona Feldi, abile a ribaltare l’iniziale vantaggio di Gilvan con Braga ed Echavarria. Dias firma il pari a 3’ dal termine, mentre la svolta per i verdeneri arriva a 50” dalla sirena: Felipinho in netto ritardo stende in area De Oliveira, rigore chirurgico di Vander Salas e 3-2 a Leini.

Un derby trionfale

La prima di Tarantino sulla panchina del Napoli non è buona. Pauleta illude gli azzurri, ma il Sandro Abate è in gran forma e si vede: l’ex Grasso cambia volto alla partita, i Lupi irpini volano sul 3-1 all’intervallo e in apertura di ripresa realizzano il gol del ko. Tardive le reti di Guilhermao e Neves, così come l’utilizzo del 5vs4 da parte di Tarantino: per il Sandro Abate dell’ex Basile è un derby trionfale, che vale il quinto risultato utile di fila; tre indizi e altrettante sconfitte sono la prova della crisi di un Napoli capace di racimolare un solo punto nelle ultime quattro gare.

Di poker in poker

Nei cinque Friday Night sorridono Sporting Sala Consilina e Global Work Capurso. I Draghi di Conde si affidano alla cooperativa del gol (Italo Aurelio Rossetti, Foti, il solito Walex e Igor) per tornare al successo, un convincente 4-1 ai danni del Defender Giovinazzo. Tre punti pesantissimi per i pugliesi nello scontro diretto con la Fortitudo Pomezia: Fatiguso, Mohabz e doppia Taborda regalano il primo successo a coach Fiorenza, tre punti che mancavano da inizio ottobre e che permettono al Capurso di scavalcare proprio i pometini di Nuccorini, ora penultimi. Sabato gli ultimi due incontri della decima giornata di regular season: Active Network e Came Treviso non vogliono smettere di stupire, a Padova un interessantissimo Vinumitaly Petrarca-Roma.

GTS GLOBAL WORK CAPURSO-FORTITUDO POMEZIA 4-0

GG TEAM WEAR BENEVENTO 5-COVEI META CATANIA BRICOCITY 3-5

L84 TORINO-FELDI EBOLI 3-2

NAPOLI FUTSAL-SANDRO ABATE 3-4

SPORTING SALA CONSILINA-DEFENDER GIOVINAZZO 4-1

ACTIVE NETWORK-CAME TREVISO 28/11, ore 16, diretta YouTube e Futsal TV, TC Mattia Esposito

VINUMITALY PETRARCA-ROMA 1927 28/11, ore 18.45, diretta YouTube, TC Marco Pagano

SERIE A KINTO: RISULTATI, CLASSIFICHE E PROSSIMI TURNI