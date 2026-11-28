Non vince nessuno nei due match che chiudono la decima giornata di regular season, ma che spettacolo questa Serie A KINTO dove nulla è scontato , dove si giocano partite aperte che divertono da matti sia il pubblico presente nei palazzetti sia chi guarda tutte le dirette streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5 , incollato a un device. Due pari spettacolo sia a Padova nell’appassionante 3-3 tra Vinumitaly Petrarca e Roma, sia a Rieti tra Active Network e Came Treviso: un 5-5 da mille e una emozioni.

SE SCAPPI TI RIPRENDO

La Roma parte forte alla Gozzano, la sblocca subito con Seferi e raddoppia con Borolo, ma Rafinha accorcia le distanze prima del duplice fischio. I giallorossi di Reali continuano a non concretizzare la mole di occasioni anche nella ripresa, mentre Lucacel brilla, inventandosi un pregevole 2-2. Barbieri in mischia firma il primo vantaggio del Vinumitaly Petrarca, anche se la risposta della Roma è immediata: Ceccarelli appena rientrato fa 3-3. Nessuno si accontenta, ma nessuno riesce a spuntarla nel finale. Per Pino Milella è il quarto risultato utile di fila; per Reali il sesto, anche se gli ultimi cinque sono pareggi.

ALTALENA DI EMOZIONI

Nel pomeriggio non aveva affatto tradito le attese la sfida di Rieti tra le grandi rivelazioni di questa prima parte di regular season. Active Network e Came Treviso se la giocano a viso aperto, dando vita a una partita pazza sin da subito. Quattro gol equamente divisi in nemmeno 8’ effettivi, biancazzurri avanti all’intervallo grazie al solito Luizinho, ma ripresi da Degan (ne farà tre in totale l’ex Feldi) a inizio ripresa. Sul 3-3 l’eccellente Yamoul (che già aveva stappato l’incontro in apertura) prova a dare una spallata alla sfida del PalaMalfatti con una doppietta che manda per la prima volta i trevigiani sul +2, ma Gabriel e l’ottimo Degan (col portiere di movimento) ricalibrano il punteggio. Ultimo minuto da brividi: il Came Treviso recrimina per un rigore e sul capovolgimento di fronte perde Antoniazzi per doppia ammonizione, ma l’Active Network in superiorità numerica negli ultimi 30” non ne approfitta. Pari e patta a Rieti, vince anche in questo caso lo spettacolo.

SERIE A KINTO - 10ª GIORNATA

GTS GLOBAL WORK CAPURSO-FORTITUDO POMEZIA 4-0

GG TEAM WEAR BENEVENTO 5-COVEI META CATANIA BRICOCITY 3-5

L84 TORINO-FELDI EBOLI 3-2

NAPOLI FUTSAL-SANDRO ABATE 3-4

SPORTING SALA CONSILINA-DEFENDER GIOVINAZZO 4-1

ACTIVE NETWORK-CAME TREVISO 5-5

VINUMITALY PETRARCA-ROMA 1927 3-3

SERIE A KINTO: RISULTATI, CLASSIFICHE E PROSSIMI TURNI