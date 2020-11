Jemerson, dalle offerte di Lazio e Roma alla maglia del Corinthians

Seguito in passato anche dalla Lazio e dalla Roma, il difensore brasiliano Jemerson si prepara a lasciare il Monaco e a firmare un contratto fino al 30 giugno con il Corinthians. Il centrale, ventotto anni, due presenze nella Seleçao, non è stato inserito nella lista per la Ligue 1. Nel 2017 aveva vinto il campionato francese con il Monaco, guidato all’epoca dal tecnico Leonardo Jardim.

Il manager Jorge Mendes lo aveva proposto alla Lazio nel 2018 dopo che De Vrij si era svincolato per andare all’Inter. Anche la Roma, durante il periodo di Monchi, lo aveva studiato. Il Corinthians ha raggiunto ieri sera l’accordo con il Monaco e aspetta Jemerson a San Paolo per effettuare le visite mediche. Cresciuto nell’Atletico Mineiro, il difensore è stato ceduto in prestito per otto mesi. Era uno dei fedelissimi di Jardim, ma dopo il divorzio tra il portoghese e il Monaco si è ritrovato ai margini.

Ha avuto rapporti complicati con l'allenatore spagnolo Robert Moreno, che nel frattempo è stato esonerato e sostituito dal croato Kovac, ex Bayern. Non gioca da quasi undici mesi, l’ultima partita in Ligue 1 risale al 21 dicembre (Monaco-Lille 5-1). Il tecnico Vagner Mancini ha spinto per portarlo al Corinthians, che non vince il “Brasileirão” dal 2017 e ha deluso in questa prima parte del campionato (è ottavo, a undici punti dall’Internacional e dal Flamengo, primi in classifica a quota 35). Jemerson, 153 presenze e 4 gol nel Monaco, dovrà provare a risolvere i problemi di una difesa che ha incassato 26 gol in 19 giornate. Un reparto, oltretutto, in piena emergenza a causa degli infortuni di Leo Santos e Danilo Avelar: Vagner Mancini poteva contare solo su Gil, Bruno Mendez e Marllon.