Crespo lascia il San Paolo: il comunicato del club

SAN PAOLO (Brasile) - Dopo otto mesi e la vittoria del Campionato Paulista si separano di comune accordo le strade di Hernan Crespo e del San Paolo : il tecnico argentino, ex centravanti in Italia di Parma, Lazio, Milan e Inter, lascia la panchina della squadra brasiliana dopo un colloquio con la dirigenza.

Crespo, addio al San Paolo: il comunicato del club

Si legge nel comunicato ufficiale: "ll São Paulo Futebol Clube informa che Hernán Crespo lascia il comando tecnico della squadra questo mercoledì. La decisione è stata presa di comune accordo dopo un colloquio tra l'allenatore e il direttivo del Tricolore. Lasciano anche il club Juan Branda (assistente allenatore), Alejandro Kohan e Gustavo Sato (preparatori atletici), Gustavo Nepote (allenatore dei portieri) e Tobías Kohan (analista delle prestazioni), che sono arrivati ??al San Paolo insieme all'allenatore. La società ringrazia i professionisti per il lavoro e la dedizione dimostrati durante tutto il periodo in cui hanno difeso i nostri colori e per aver vinto il titolo di Stato, un trionfo che non si raggiungeva dal 2005. Immediatamente, il Club aprirà un processo di ricerca nel mercato da parte del nuovo allenatore".