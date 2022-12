Omaggio a Pelé: il Santos ritira la maglia numero 10 per il 2023

Il Santos omaggia Pelé . Per il 2023 nessun giocatore potrà indossare la maglia numero 10 che fu di O Rey , che nel club brasiliano giocò dal 1956 al 1974. Per adesso si tratta di una decisione temporanea, ma si discute se renderla definitiva. Lo ha annunciato il presidente Andres Rueda parlando a BandNews.

Il presidente del Santos: “Soci in passato sono stati contrari a ritiro maglia”

Dice il numero uno del Santos: “Proporremo al Consiglio il ritiro definitivo della maglia numero 10. La cosa richiede una procedura burocratica, una riunione del Consiglio e l’approvazione dello stesso Consiglio. Io sono sempre stato favorevole e credo che si tratti di un ottimo tributo a Pelé, in passato però questa è stata una materia che ha diviso i soci. In molti infatti ritengono che il modo migliore per omaggiare la 10 di Pelé sia quella di farla scendere in campo insieme al resto della squadra. Faremo di nuovo questa richiesta ma intanto, nel 2023 e finché il Consiglio non prenderà una decisione, il 10 non verrà più utilizzato”.