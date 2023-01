Il settore ospiti è minuscolo, tifosi schiacciati in Brasile: è bufera sul Vitoria. "Poteva esserci una strage"

ROMA - In Brasile, il pareggio per (1-1) tra Vitoria e Santa Cruz ha avuto un'immagine che è diventata virale sui social network. I tifosi ospiti sono stati infatti sistemati in uno spazio stretto e verticale in una delle tribune dello stadio, che ha generato tante lamentele. Il direttore tecnico del Santa Cruz, Zé Teodoro, ha usato parole come recinto, pollaio e mattatoio per riferirsi al luogo: "E' da rivedere il trattamento riservato ai nostri tifosi. Noi trattiamo molto bene ogni tifoso che viene nel nostro stadio. E quello che ho visto è che i nostri tifosi erano lì messi alle strette, schiacciati... Sembrava che fossero chiusi all'interno di un recinto. Mi è dispiaciuto molto perché i tifosi del Santa Cruz non meritano tuttto questo. Poteva esserci una strage".