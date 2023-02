Vidal furioso lancia uno scarpino: il gesto sulla panchina del Flamengo

Il lancio della scarpa

Il centrocampista cileno è stato escluso dall’undici titolare del Flamengo per la sfida contro il Boavista. ma il tecnico Vitor Pereira ha scelto di non coinvolgerlo neanche a partita in corso. Così, nel momento in cui l’allenatore ha apportato gli ultimi cambi - era il 35' della ripresa - il centrocampista si è sfilato gli scarpini dai piedi e li ha lanciati via. “Dobbiamo mettere la squadra e il club al di sopra di ogni ambizione personale - ha detto l'allenatore Vitor Pereira - ho scelto giocatori che in quel momento erano in grado di aiutare maggiormente la squadra”. L’allenatore non ha specificato se l’episodio che ha coinvolto Arturo Vidal avrà conseguenze a livello di sanzioni.