Tragedia in Brasile: rissa fuori dallo stadio, morta una tifosa di 23 anni

SAN PAOLO (BRASILE) - Tragedia in Brasile dove una tifosa 23enne, Gabriela Anelli Marchiano, è morta oggi (lunedì 10 luglio) in seguito agli scontri avvenuti due giorni fa nei pressi dello stadio 'Allianz Parque' di San Paolo dove si è giocata la sfida tra il 'suo' Palmeiras e il Flamengo (a causa dei disordini, la partita del 'Brasilerao' è stata sospesa due volte e si è conclusa sull'1-1).

Cos'è successo: la ricostruzione della polizia

La ragazza era rimasta gravemente ferita alla testa dopo essere stata colpita da una bottiglia lanciata da un tifoso della squadra ospite (che è stato nel frattempo arrestato). La giovane - si legge su 'Folha de Pernambuco' - era in fila per entrare allo stadio quando è scoppiata una rissa. Immediati i soccorsi all'ospedale Santa Casa da Misericordia dove è stata operata e ricoverata in terapia intensiva (aveva già subito due arresti cardiaci in ambulanza), ma non ha superato la crisi e alla fine non ce l'ha fatta. "Il caos è iniziato dopo che due tifosi del Flamengo si sono recati alla biglietteria del cancello A, scatenando il malcontento tra i tifosi del Palmeiras, che hanno iniziato a inseguire i loro rivali", ha fatto sapere la polizia militare di San Paolo.

Tifosa morta: le parole dei familiari

"Grazie a tutti coloro che hanno pregato per mia sorella, ma è andata a vivere con il suo papà in cielo", ha scritto Felipe Anelli, fratello della vittima. "È impossibile crederci, Gabi, una ragazza di 23 anni piena di sogni. Ha perso la vita a causa di questi pazzi", ha aggiunto Mariana Anelli, cugina di Gabriela.

Il cordoglio del Palmeiras

"Siamo profondamente dispiaciuti per la morte della tifosa Gabriela Anelli - si legge in una nota del Palmeiras -, colpita da una bottiglia vicino all'Allianz Parque, prima della partita contro il Flamengo, sabato. Non possiamo accettare che una giovane donna di 23 anni sia vittima di barbarie in un ambiente che dovrebbe essere uno spettacolo. Esprimiamo solidarietà alla famiglia del Palmeirense e chiediamo velocità nelle indagini su questo crimine, che ferisce la nostra ragione di esistere e compromette l'immagine del calcio brasiliano".

La nota del Flamengo

Un comunicato è stato pubblicato anche dal Flamengo, che "è profondamente addolorato per la morte della fan Gabriela Anelli - si legge nella nota -. In un'occasione che avrebbe dovuto essere puramente sportiva, una giovane donna ha perso la vita in modo barbaro, il che è ingiustificabile e merita di essere severamente punito. È molto importante che tutto sia debitamente chiarito e che gli effettivi responsabili del reato siano individuati. Il CRF esprime solidarietà alla famiglia".