La presidente del Palmeiras umilia Neymar: "Non siamo un centro medico"

" Neymar non verrà al Palmeiras. Questo club non è un centro medico". Con queste dichiarazioni, rilasciate nel corso di un'intervista a UOL Esport, la presidente del club Leila ha chiuso a un possibile approdo di Neymar al club brasiliano. La rottura del legamento crociato anteriore e del menisco sinistro , subita nella sfida tra Brasile e Uruguay del 17 ottobre 2023 ha precluso gran parte della sua esperienza all'Al-Hilal, che sembra però essere giunta al termine per O'Ney, con le voci di un ritorno in patria che si alimentano .

Palmeiras, Leila: "Andrà al Santos"

Il ritorno in patria, però, non avverrà al Palmeiras. La presidente Leila non accetterebbe infatti Neymar a causa della condizione fisica non ottimale: "Voglio qualcuno che possa giocare immediatamente, domani, se l'allenatore volesse. Non accetterò un giocatore che non è pronto a giocare". Quindi, Leila si è anche sbilanciata sul futuro del giocatore: "Andrà al Santos".