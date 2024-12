"Pogba, un sito di escort vuole portarlo al Corinthians: ma il club nega"

L'annuncio del sito di escort su Pogba

Pogba verso il Corinthians? Questo è quello che ha voluto far uscire Fatal Model, sito di escort, che attraverso i propri canali social ha pubblicato annunci nei quali ha comunicato delle trattative per finanziare l'ingaggio del centrocampista francese. "Fatal Model conferma la notizia di aver avviato trattative con il Corinthians per una sponsorizzazione che consentirà l'ingaggio di Paul Pogba. Riuscite ad immaginare di vedere la stella francese indossare la maglia del Timão? La nostra proposta è quella di collaborare per realizzare il sogno di Fiel".

La smentita del Corinthians

Tempestiva la smentita del Corinthians, che a sua volta sui social, in particolare sul suo canale X, ha scritto: "Il dipartimento Marketing dello Sport Club Corinthians Paulista comunica di aver ricevuto una email dalla società Fatal Model, ma non c'è alcuna trattativa in corso. Il Club ringrazia la società per l'interessamento".