Neymar, debutto col Santos: "Non mi aspettavo di correre così tanto"

Non un debutto da sogno, ma pur sempre un momento speciale. Ha rappresentato questo, per Neymar , l'incontro tra Santos e Botafogo Ribeirao Preto , andato in scena nella serata di ieri allo stadio "Vila Belmiro". La sfida è finita in parità, ma tutti gli occhi erano concentrati sul fuoriclasse brasiliano, ancora non al top della condizione .

Neymar ammette: "Non sono ancora al 100%"

Dal ritorno a casa all'esordio in stagione con l'iconica maglia numero 10 del Santos, indossata in passato da un mito come Pelé, fino alla fascia di capitano mostrata con fierezza sul braccio destro. Tutto questo è il Neymar 2.0 a tinte bianconere, davanti agli occhi di tifosi e appassionati. Cinquantadue minuti complessivi giocati al debutto e una condizione fisica da ritrovare, passo dopo passo. I tanti problemi, a partire dal grave infortunio al ginocchio, costringono O Ney a non fare il passo più lungo della gamba: "Ho bisogno di più minuti, di più partite - ha ammesso nel post partita di Santos-Botafogo -. Non sono ancora al 100% ma non mi aspettavo di correre così tanto. Starò molto meglio tra tre o quattro gare".

All'Al-Hilal, del resto, Neymar non ha potuto dimostrare con continuità il suo vero valore: "Sapevo che in campo avrei mostrato qualcosa di diverso - ha sottolineato - Il campo è l'unico posto in cui posso difendermi dalle critiche e dai commenti. All'Al-Hilal ho detto che ero pronto a giocare - ha aggiunto, rispondendo a distanza all'ex allenatore Jorge Jesus -. Non novanta minuti, perché ho avuto un problema serio e poi un altro infortunio. Ho bisogno che i tifosi abbiano un po' di pazienza".