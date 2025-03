Dal Brasile: "Con Ancelotti nuovi contatti, ma c'è una scadenza da rispettare"

Il 4-1 rimediato contro i rivali di sempre dell'Argentina nelle qualificazioni per il prossimo Mondiale ha spevantato il Brasile calcistico. Si torna a parlare di cambio in panchina e il nome più ricorrente è sempre il solito, Carlo Ancelotti. La CBF aveva provato a convincerlo sia nel 2022, dopo l'eliminazione dal Mondiale in Qatar, che nel 2023 . L'italiano ha sempre scelto il Real Madrid ma, stando a quanto riportato dal portale brasiliano Globo Esporte, il Brasile starebbe provando a convincerlo nuovamente .

Il Brasile ci riprova con Ancelotti: la situazione

Ancelotti sarebbe in cima alla lista del presidente della Federcalcio brasiliana Ednaldo Rodrigues per guidare la nazionale al posto di Dorival Júnior. La CBF avrebbe già ripreso i contatti con l'allenatore per fargli guidare la nazionaleail Mondiale del 2026. Ma dai primi sondaggi starebbe emergendo un limite improrogabile da parte di Ancelotti: per prendere una decisione definitiva bisognerà aspettare la fine del Mondiale per club, con il Real Madrid tra le super favorite per la vittoria finale. In questo caso, il Brasile dovrebbe affrontare le partite della finestra internazionale di giugno contro Ecuador e Paraguay con Dorival in panchina. L'altre ipotesi sul piatto della federazione, stando a quanto riporta Globe Esporte, sarebbe quella di puntare ancora una volta su un allenatore ad interim, mentre si tratta con Ancelotti. Nonostante tutto, lo scenario sembrerebbe più favorevole rispetto ai precedenti tentativi.