Danilo: "È stato difficile lasciare la Juve. Ancelotti? Avrà molte pressioni"

In Brasile inizia un nuovo percorso per la nazionale con l'arrivo di Carlo Ancelotti. Dopo anni di instabilità in panchina, l'allenatore italiano allenerà per la prima volta una selezione e cercherà di ridare equilibrio a una squadra che ultimamente ha mostrato evidenti segni di fragilità. La prima tappa per Ancelotti con il Brasile è quella del Mondiale del 2026. Nelle sue prime convocazioni, ha voluto chiamare una vecchia conoscenza del calcio italiano, Danilo, che ne ha parlato cosi a Romario TV: "Per quanto riguarda la sua storia da allenatore, per i titoli conquistati, per il rispetto che si è guadagnato, non c’è nulla da dire. Parlando di rispetto, credo che riuscirà a recuperare parte del rispetto che la selezione brasiliana ha perso negli ultimi tempi. Avere una figura come Ancelotti ti dà un rispetto maggiore. Ma credo che ci sarà molta pressione su di lui per i risultati, e forse questo toglierà un po’ di pressione ai giocatori. Noi, in quanto giocatori, dobbiamo anche pensare che l’allenatore è un top, sa quello che fa e dobbiamo darci da fare. Perché abbiamo già cambiato allenatore varie volte e le cose non sono migliorate".