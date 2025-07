Da Wesley a Emerson Royal e Jorginho: il Flamengo di Boto comanda in Brasile

Se pensate che il campionato brasiliano sia di un livello inferiore rispetto a quelli europei, forse non avete seguito il Mondiale per Club. Quattro squadre qualificate agli ottavi di finale, con il Fluminense addirittura in semifinale, vittorie prestigiose e sconfitte sempre a testa alta contro le big europee, allenatori preparati e tanti giocatori interessanti. Il Brasileirao, soprattutto grazie ai suoi club più ricchi, non smette mai di affascinare e stupire.

Flamengo super in Brasile e nel Mondiale per club

Con il girone d'andata ormai quasi chiuso (il calendario non segue quello europeo, la prima giornata è a marzo), a guidare la classifica della stagione in corso è il Flamengo. Allenata da Felipe Luis, la squadra di Rio de Janeiro è partita subito forte con 10 punti nelle prime 4 giornate e dopo l'interruzione per il Mondiale per club, dove ha battuto il Chelsea nel girone ed è stato poi eliminata negli ottavi dal Bayern Monaco, incassando alla fine circa 50 milioni di euro, è ripartita bene con 4 vittorie in 5 partite.

Il capolavoro di Boto: bilancio in ordine e squadra rafforzata

Una squadra che funziona bene, costruita con grande attenzione e competenza da José Boto, che ha affrontato in silenzio anche un attacco feroce e ingiustificato da parte dei media brasiliani dopo il Mondiale per club e per il caso Pedro (criticato anche dall’allenatore per il suo comportamento in allenamento). Il direttore sportivo rossonero, abilissimo sul mercato, è riuscito a mettere d'accordo il bilancio con il rafforzamento della squadra, come dimostrano i numeri delle ultime operazioni. In uscita ha realizzato 80 milioni di euro con le cessioni di Fabricio Bruno, Gerson, Alcaraz e soprattutto Wesley, il talentuoso esterno destro acquistato dalla Roma di Gasperini, raggiungendo l'ambizioso obiettivo del club di 30 milioni di plusvalenze. Con gli acquisti di Juninho, Danilo, Jorginho, Emerson Royal e Samuel Lino (per un totale di circa 40 milioni investiti), Boto ha poi alzato il livello internazionale dell'undici del Mengão (uno degli appellativi usati dalla tifoseria carioca per chiamare la loro squadra) chiudendo la campagna acquisti con ancora più di un mese a disposizione per le trattative. Una dimostrazione di forza e penetrazione nel mercato mai vista prima in un club sudamericano.