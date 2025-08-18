Neymar distrutto dopo la sconfitta umiliante del Santos: "Una vergogna..."

Un Neymar come poche volte si è visto nel corso della sua carriera. Nella notte, il classe 1992 ha incassato la sconfitta più pesante della sua carriera: il suo Santos ha perso per 6-0 in casa contro il Vasco da Gama dell'ex Inter e Liverpool Philippe Coutinho (che ha segnato una doppietta). O'Ney è uscito dal campo in lacrime, coprendosi il viso.
La peggior sconfitta nella storia del Santos
"Una partita vergognosa". Questo il commento di Neymar. Il numero 10 non era in campo perchè infortunato nel 7-1 subito dal suo Brasile per mano della Germania nel 2014, così in carriera la sconfitta più pesante incassata - prima di questa notte - risaliva al 4-0 subito dal Psg nel 2017, quando giocava ancora con il Barcellona. Non solo, il 6-0 subito dal Vasco da Gama è il passivo più pesante subito dal Santos, che ha deciso di esonerare l'allenatore Cleber Xavier.