Neymar distrutto dopo la sconfitta umiliante del Santos: "Una vergogna..."

Un Neymar come poche volte si è visto nel corso della sua carriera. Nella notte, il classe 1992 ha incassato la sconfitta più pesante della sua carriera: il suo Santos ha perso per 6-0 in casa contro il Vasco da Gama dell'ex Inter e Liverpool Philippe Coutinho (che ha segnato una doppietta). O'Ney è uscito dal campo in lacrime, coprendosi il viso.