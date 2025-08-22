Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Prima delusione per Davide Ancelotti: Botafogo eliminato dalla Libertadores

La squadra brasiliana perde per 2-0 contro l'LDU Quito e saluta la competizione agli ottavi di finale
Prima delusione per Davide Ancelotti: Botafogo eliminato dalla Libertadores© Getty Images
1 min

La prima delusione da allenatore per Davide Ancelotti. Il figlio di Carlo, dopo tanti anni passati nel suo staff, ha deciso di mettersi in proprio, firmando a luglio con il Botafogo. Per il club brasiliano è arrivata infatti l'eliminazione dalla Coppa Libertadores agli ottavi di finale. Decisiva la sconfitta per 2-0 nella sfida di ritorno contro gli ecuadoregni del LDU Quito, che hanno ribaltato l'1-0 subito all'andata.

Terza sconfitta in undici partite per Ancelotti. LDU Quito ai quarti

Terza sconfitta in undici partite per Davide Ancelotti alla guida del Botafogo. Dopo il ko in campionato di qualche giorno fa contro il Palmeiras, è arrivata anche l'eliminazione dagli ottavi di finale della Copa Libertadores. Decisive le reti di Villami e Alzuagaray. I brasiliani non sono riusciti a trovare la via del gol, nonostante abbiano giocato in superiorità numerica gli ultimi sette minuti più recupero.

 

