Danilo sempre più leader in Brasile: l'ex Juve trascina il Flamengo capolista

Danilo sta vivendo una seconda giovinezza con la maglia del Flamengo . Dopo l'esperienza finita con la Juventus , il difensore brasiliano è tornato in patria con i rossoneri, che domenica hanno conquistato una vittoria fondamentale contro la Juventude. Un successo chiave per mantenere la vetta della classifica del campionato brasiliano. Grande protagonista della partita l'ex bianconero, che ha offerto una prestazione di alto livello. Nel post partita, ha commentato così il suo ruolo di leadership anche fuori dal campo: "Certamente sta cambiando molto questo aspetto, tante persone stanno andando in questa direzione. Sono molto soddisfatto che molti colleghi si stiano preparando seriamente, comprendendo molto meglio il contesto non solo del calcio, ma anche della realtà del nostro Paese , quello che viviamo in tutte le sfere. Penso che questo sia molto importante".

Danilo: "Così si costruisce un gruppo vincente"

Danilo ha poi continuato: "Ovviamente, quando sono arrivato al Flamengo, parlando con Filipe [Luís, ndr], ho capito che la mia responsabilità sarebbe stata molto più grande. Accetto questa responsabilità e la vivo quotidianamente. Devo dare l’esempio negli allenamenti, nel modo di comportarmi all’interno del gruppo". Stesso discorso vale per la nazionale brasiliana: "Anche lì ho sempre mantenuto una condotta di responsabilità, cercando di essere un esempio per i più giovani. Sono esigente. Ho parlato con Lino, che ha perso due palloni, e l’ho ripreso subito. E lo farò ancora se perderà palloni che non deve perdere, così come lui può riprendere me se mi rilasso. È così che si cresce e si costruisce un gruppo vincente. È molto piacevole vivere questa esperienza al Flamengo, condividere il percorso con i ragazzi del settore giovanile e respirare la cultura di cosa significa essere Flamengo. Spero di poter dare un contributo importante al club". Testa ora alla sfida contro l’Estudiantes, valida per l’andata dei quarti di finale della Libertadores.