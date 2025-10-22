Danilo guida il Flamengo nella vittoria sul Palmeiras: "Conta il gruppo, non il singolo"

Il Flamengo torna a far sognare i suoi tifosi grazie alla vittoria per 3-2 sul Palmeiras nel big match giocato al Maracanã. I gol di Arrascaeta, Jorginho e Pedro hanno permesso ai rossoneri di agganciare in vetta la squadra biancoverde, consolidando la corsa al titolo proprio alla vigilia della semifinale della Libertadores contro il Racing Avellaneda. Tra i protagonisti più applauditi del match c’è stato Danilo, ex capitano della Juventus e oggi leader difensivo del Flamengo. Entrato in campo dopo l’infortunio di Leo Ortiz, il difensore brasiliano ha mostrato personalità e solidità, annullando di fatto Vitor Roque, il temuto attaccante del Palmeiras. I numeri raccontano la sua prestazione: sette salvataggi (di cui quattro di testa) e 100% di duelli aerei vinti, dati che testimoniano l’impatto immediato del difensore rossonero. Dopo la partita, Danilo ha espresso la propria soddisfazione e il suo spirito di squadra: “Mi dispiace per Ortiz, stava vivendo una stagione fantastica. Ma nel calcio bisogna farsi trovare pronti. Ho sempre lavorato con impegno per aiutare il gruppo: la cosa più importante è il risultato collettivo”. Anche Filipe Luís, allenatore del Flamengo, ha voluto lodare il suo difensore: “Danilo è un professionista esemplare: si allena duramente, è disciplinato e ama imparare. Quando gioca partite di questo livello, mostra il suo vero valore: è un giocatore di alto livello”, ha dichiarato il tecnico.