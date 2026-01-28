Si finge Adriano e si fa versare soldi dalla madre, la reazione dell'Imperatore è furiosa: "Vedrete il diavolo in terra"

Ha depositato oltre 15.000 Real brasiliani (poco più di 2.400 euro) sul conto intestato a qualcuno che si spacciava per suo figlio. Non un figlio qualsiasi perché si tratta di Adriano . A svelare la truffa subita da sua madre, che sarebbe stata effettuata un numero di telefono falso, è stato lo stesso ex attaccante dell' Inter sui social con un video dai toni molto duri: "Mia madre ha appena depositato poco più di quindicimila reais sul conto di qualcuno che si spacciava per me. Mia madre... Quindi, gente, non fatelo, perché non ho cambiato numero, il mio numero è lo stesso, okay? Avete capito, questo bastardo qui (ha detto indicando la chat incriminata)? Meglio che mi restituiate i soldi, amici. Perché vi darò la caccia con tutto quello che ho, dannazione".

Adriano furioso: "Restituitemi i soldi o scoprirò chi siete"

Adriano ha mostrato il numero di telefono in sovraimpressione e ha di lì a poco rincarato la dose: "Non mettetevi contro mia madre, mia nonna o la mia famiglia. Vi avverto: se non me li restituite... Vedrete, altrimenti scoprirò chi siete. Chi parla qui è Adriano, ma gente, fate attenzione, perché ci sono un sacco di mascalzoni in giro. Quando si intromettono nella famiglia, la situazione diventa diversa".

Adriano, la calma dopo la rabbia: "Ora è tutto nelle mani della giustizia"

Poi Adriano è sbottato definitivamente: "Vedrete il diavolo scendere sulla terra, ok? Rendetemi i soldi, amici. Vi do 24 ore di tempo". Come riportato da Olé, dopo la durissima dichiarazione Adriano ha chiarito che si è trattato di un momento di rabbia e che sua madre si era già rivolta alla polizia: "Che Dio perdoni quella persona. Ora è nelle mani della giustizia".