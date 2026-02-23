Commento sessista sull'arbitro donna: la punizione del club è esemplare

Il caso Gustavo Marques: "Mettono una donna a dirigere una partita di questa portata..."

Il caso. Nel corso di un'intervista a TNT, IL difensore Gustavo Marques, autore del gol del Bragantino nella sconfitta per 2-1 contro il San Paolo, aveva spiegato: "Prima di tutto vorrei parlare dell'arbitraggio perché non ha senso che giochiamo contro il São Paulo, il Palmeiras, il Corinthians e poi mettono una donna a dirigere una partita di questa portata. Il nostro sogno era raggiungere le semifinali o addirittura la finale, ma lei ha rovinato la nostra partita. Credo che la Federazione di San Paolo debba guardare a partite di questa portata e non far partecipare una donna. Con tutto il rispetto per le donne del mondo, sono sposato, ho mia madre, quindi scusatemi se dico qualcosa di offensivo nei confronti delle donne".

Le scuse di Gustavo Marques: "Chiedo scusa a tutte le donne del mondo"

Dopo le ripercussioni delle sue dichiarazioni, come riporato da ge.globo, Gustavo Marques si è avvicinato alla stampa nella mixed zone e si è scusato: "Voglio venire qui pubblicamente per chiedere scusa a tutte le donne per quello che ho detto. So di essere umano e che ogni essere umano commette errori. In quel momento ero irascibile, nervoso e ho detto cose che non avrei dovuto. Sono andato anche da Daiane e le ho chiesto scusa. Era con un'assistente e mi sono scusato anche con lei perché anche lei è una donna. Credo di aver sbagliato a parlare. Sono qui per chiedere perdono a tutte le donne del Brasile, del mondo. Persino mia moglie mi ha già maledetto per quello che ho detto. Anche mia madre, tutti mi hanno già chiamato, mi hanno già detto che non avrei dovuto dire una cosa del genere. Sono un uomo, sono un essere umano venendo qui a chiedere perdono per quello che ho detto. Ogni essere umano commette errori. Quindi, ho capito che avevo torto. Sono qui per chiedere perdono a tutte le donne del mondo. Ha accettato le mie scuse. Mi ha detto di stare attento perché ci sono donne che non le accetterebbero. Ha visto che ero nervoso, triste e amareggiato".

Il duro comunicato della Federcalcio brasiliana sulle dichiarazioni di Gustavo Marques

Anche la Federcalcio brasiliana si è espressa in merito all'accaduto con un comunicato: "È con profonda indignazione e sdegno che la Federazione calcistica paulista ha ricevuto l'intervista dell'atleta Gustavo Marques, del Red Bull Bragantino, dopo la partita contro il San Paolo, questo sabato (21), per il Paulistão Casas Bahia. Una dichiarazione riguardante l'arbitro Daiane Muniz riflette una visione primitiva, sessista, piena di pregiudizi e misogina, incompatibile con i valori che governano la società e il calcio. È assolutamente sconcertante che un'atleta, in qualsiasi circostanza, metta in dubbio la capacità di un arbitro in base al suo genere. La FPF è orgogliosa di avere 36 arbitri e assistenti arbitrali donne nel suo staff e continua a lavorare attivamente per aumentare questo numero. Daiane Muniz è un arbitro FPF/CBF/FIFA di altissima qualità tecnica, integrità e carattere. La FPF ribadisce il suo pieno sostegno a Daiane e a tutte le donne che lavorano o desiderano lavorare in qualsiasi ambito del calcio. Il nostro lavoro quotidiano è garantire che il calcio sia un ambiente sicuro e leale per tutte le donne. Infine, la FPF inoltrerà tali dichiarazioni al sistema di giustizia sportiva affinché possa adottare tutte le misure appropriate".