sabato 28 febbraio 2026
Neymar, ma che fai? Simulazione disgustosa in Brasile: l’avversario si avvicina e lui…

Il fuoriclasse brasiliano, nel corso della partita decisa da una sua doppietta, ha reagito così davanti agli occhi dell'arbitro di Santos-Vasco da Gama
2 min
Neymar

Neymar, croce e delizia del Santos. Nel corso della sfida con il Vasco da Gama, vinta dalla squadra bianconera grazie ad una doppietta dell'ex stella di Barcellona e Psg, il classe '92 si è reso protagonista di una clamorosa simulazione nei pressi della linea mediana del campo. Una volta arrivato faccia a faccia con un avversario, 'O Ney si è lasciato palesemente andare, guadagnandosi anche un cartellino giallo per condotta antisportiva.

Neymar, doppietta e simulazione clamorosa: il video è virale sul web

È successo tutto al minuto 29 di Santos-Vasco da Gama, poco dopo il gol del vantaggio realizzato da Neymar. L'attaccante brasiliano ha iniziato a beccarsi a distanza con Thiago Mendes, per poi avvicinarlo e trovarsi a tu per tu con il centrocampista ospite. Il direttore di gara ha fermato il gioco per provare a placare gli animi, ma proprio davanti agli occhi dell'arbitro Neymar si è accasciato sul terreno di gioco, simulando un colpo al volto. Da lì, capannello di uomini e giallo per entrambi i protagonisti. Una scena che ha fatto rapidamente il giro del web, attraverso le immagini diffuse da tv brasiliane e video dei tifosi presenti. In Italia, intanto, i tifosi della Juve lo hanno paragonato ironicamente a Bastoni e Barella, ricordando nei commenti gli episodi e i veleni del derby d'Italia con l'Inter di Chivu.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Brasiliano

