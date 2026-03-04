L'ex Roma Renato è il nuovo allenatore del Vasco da Gama
Il campionato brasiliano è iniziato a fine gennaio e solo 4 giornate, secondo la dirigenza del Vasco da Gama, sono bastate per prendere la decisione di esonerare Fernando Diniz. La squadra carioca fino a questo momento ha accumulato un solo punto in campionato, con 1 pareggio e 3 sconfitte, la più recente contro il Santos di Neymar.
Renato Portaluppi: ecco il nuovo allenatore del Vasco
L'inizio di stagione non entusiasmante per i Cruzmaltino ha spinto la dirigenza bianconera ad esonerare Fernando Diniz che l'anno scorso aveva concluso la stagione al 14° posto, evitando per 2 punti la retrocessione e mancando, sempre per 2 punti, la qualificazione alla Copa Sudamericana. Dopo 3 sconfitte ed 1 pareggio in 4 partite, il Vasco da Gama, richiama per la terza volta sulla sua panchina, dopo le esperienze nel 2005-2006 e poi nel 2008, Renato Portaluppi, ex giocatore della Roma negli anni ottanta.