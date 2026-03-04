L'ex Roma Renato è il nuovo allenatore del Vasco da Gama

Il campionato brasiliano è iniziato a fine gennaio e solo 4 giornate, secondo la dirigenza del Vasco da Gama, sono bastate per prendere la decisione di esonerare Fernando Diniz. La squadra carioca fino a questo momento ha accumulato un solo punto in campionato, con 1 pareggio e 3 sconfitte, la più recente contro il Santos di Neymar.