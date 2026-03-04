Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 4 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

L'ex Roma Renato è il nuovo allenatore del Vasco da Gama

Il club carioca punta per la terza volta sull'ex attaccante giallorosso: scelto Portaluppi per il post Fernando Diniz
1 min

Il campionato brasiliano è iniziato a fine gennaio e solo 4 giornate, secondo la dirigenza del Vasco da Gama, sono bastate per prendere la decisione di esonerare Fernando Diniz. La squadra carioca fino a questo momento ha accumulato un solo punto in campionato, con 1 pareggio e 3 sconfitte, la più recente contro il Santos di Neymar.

Renato Portaluppi: ecco il nuovo allenatore del Vasco

L'inizio di stagione non entusiasmante per i Cruzmaltino ha spinto la dirigenza bianconera ad esonerare Fernando Diniz che l'anno scorso aveva concluso la stagione al 14° posto, evitando per 2 punti la retrocessione e mancando, sempre per 2 punti, la qualificazione alla Copa Sudamericana. Dopo 3 sconfitte ed 1 pareggio in 4 partite, il Vasco da Gama, richiama per la terza volta sulla sua panchina, dopo le esperienze nel 2005-2006 e poi nel 2008, Renato Portaluppi, ex giocatore della Roma negli anni ottanta.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Brasiliano

Da non perdere

Neymar, ma che fai? Simulazione disgustosaBrasile: Filipe Luis esonerato dopo aver vinto 8-0

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS