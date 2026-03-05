Dopo aver esonerato Filipe Luis , all'indomani della roboante vittoria per 8-0 contro il Madureira, il Flamengo ha deciso di affidare la guida tecnica della prima squadra a Leonardo Jardim , ex allenatore del Monaco. Il classe '74 ha già diretto il suo primo allenamento: domenica, alle ore 22 italiane, l'esordio in casa del Fluminense.

Flamengo, Jardim è il nuovo allenatore: l'annuncio ufficiale

Questo il comunicato ufficiale del Flamengo, che oggi presenterà a stampa e tifosi il neo tecnico rossonero: "Il Clube de Regatas do Flamengo informa che l'allenatore Leonardo Jardim ha firmato un contratto questo mercoledì pomeriggio (4 marzo). Il contratto dell'allenatore con Rubro-Negro è valido fino a dicembre 2027. Già nel suo primo giorno, l'allenatore portoghese ha guidato la seduta di allenamento pomeridiana di mercoledì (4), al George Helal Training Center. Leonardo Jardim arriva al Flamengo accompagnato dai suoi assistenti António Vieira, José Barros e Diogo Dias, che entreranno anche a far parte dello staff tecnico della squadra professionistica".