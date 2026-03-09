Il Flamengo vince il Carioca, per Danilo è il trofeo numero 33 in carriera: è il settimo brasiliano con più titoli

Danilo vince il campionato Carioca: nuovo traguardo importante per l'ex Juve

Danilo dopo la finale vinta ha commentato così: "Era molto importante vincere questo trofeo per mandare un messaggio forte ai nostri tifosi e per prepararci nel miglior modo possibile a ciò che ci aspetta in questa stagione. Personalmente, è un orgoglio poter conquistare un altro trofeo con questa maglia e nella mia carriera. Sono molto motivato per questa stagione, ma abbiamo ancora molto lavoro davanti. Vogliamo competere per tutti i titoli, come si deve fare quando si rappresenta il Flamengo".