Il Flamengo vince il Carioca, per Danilo è il trofeo numero 33 in carriera: è il settimo brasiliano con più titoli
Il Flamengo vince il campionato Carioca per la quarantesima volta nella storia, il terzo consecutivo. I rossoneri vincono ai rigori nella finale di ritorno contro la Fluminense al Maracanã di Rio de Janeiro. In uno dei derby più caldi del Brasile, Danilo alza il suo 33° trofeo in carriera, diventando così il settimo brasiliano più titolato della storia. Per Danilo, protagonista nel cammino del Flamengo fino alla vittoria finale, si tratta della seconda vittoria del campionato Carioca. Un titolo che nella speciale classifica dei brasiliani più vincenti della storia lo porta dietro solamente a Pelé (35), Pepe (36), Gilmar (37), Maxwell (37), Marquinhos (38) e Dani Alves (43).
Danilo vince il campionato Carioca: nuovo traguardo importante per l'ex Juve
Danilo dopo la finale vinta ha commentato così: "Era molto importante vincere questo trofeo per mandare un messaggio forte ai nostri tifosi e per prepararci nel miglior modo possibile a ciò che ci aspetta in questa stagione. Personalmente, è un orgoglio poter conquistare un altro trofeo con questa maglia e nella mia carriera. Sono molto motivato per questa stagione, ma abbiamo ancora molto lavoro davanti. Vogliamo competere per tutti i titoli, come si deve fare quando si rappresenta il Flamengo".