Prima segna, poi litiga con un tifoso: "Sei grasso!". Neymar ancora protagonista in Brasile

Se questo è il modo che ha scelto per convincere Ancelotti a portarlo ai Mondiali, forse Neymar dovrebbe ripensare un attimo la propria strategia. L'attaccante brasiliano, ancora speranzoso di conquistare la convocazione con la Seleçao per i Mondiali, ha avuto un acceso diverbio con i tifosi del Santos dopo aver segnato un gol nel pareggio per 1-1 contro il Recoleta del Paraguay, ieri sera allo stadio Vila Belmiro, valido per gli ottavi di finale di Copa Sudamericana. Secondo quanto rivelano i media brasiliano e come si vede in vari video sui social, un gruppo di tifosi seduti nella tribuna ha contestato il fuoriclasse dopo il risultato, pretendendo addirittura rispetto per la squadra.

L'accusa del tifoso e la risposta rabbiosa di Neymar

"Avresti dovuto allenarti di più, sei un po' grasso", si è sentito dire dalla tribua Neymar, che a quel punto ha perso la pazienza: "Devo fare tutto io? Stai zitto! Sono capriccioso? Io do la mia vita qui! La rispetto, la rispetto molto", ha detto il numero 10, indicando lo stemma del Santos sulla sua maglia. In zona mista il giocatore è poi tornato su quanto successo: "Non accetto che mi si attacchi in questo modo. Do la vita per il calcio, per questo club, faccio anche più di quanto dovrei, non posso essere trattato così". In seguito, l'idolo dei tifosi Peixe ha risposto alle critiche, ripetendo più volte che i tifosi avevano ragione, aggiungendo: "Sono viziato? Sto dando la vita per questo, fratello", in un altro estratto ripreso in un video da ESPN.