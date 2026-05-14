Ancelotti rinnova con il Brasile fino al 2030: il comunicato ufficiale

Carlo Ancelotti ha rinnovato con il Brasile. L'allenatore italiano ha prolungato il suo contratto con la Federcalcio brasiliana fino al 2030. Questo il comunicato: "La Federazione calcistica brasiliana e l'allenatore Carlo Ancelotti hanno rinnovato il loro contratto per altri quattro anni, fino ai Mondiali del 2030 . La permanenza di Ancelotti alla guida della nazionale brasiliana, la squadra di maggior successo nella storia del calcio mondiale, riflette non solo il sostegno della CBF al lavoro svolto dal tecnico, ma anche la fiducia che si è guadagnato dalla squadra e dai tifosi brasiliani sin dal suo arrivo alla fine di maggio 2025. Da quando ha assunto l'incarico, il tecnico italiano è diventato una figura centrale nel rafforzamento del calcio brasiliano, lavorando a stretto contatto con diverse aree della CBF (Confederazione calcistica brasiliana) e consolidando un rapporto caratterizzato da identificazione, eccellenza professionale e stabilità".

Ancelotti rinnova con il Brasile: le sue parole

Ancelotti ha parlato così dopo la firma: "Sono arrivato in Brasile un anno fa. Fin dal primo minuto ho capito cosa significa il calcio per questo Paese. Per un anno abbiamo lavorato per riportare la Nazionale brasiliana ai vertici del calcio mondiale. Ma la CBF e io vogliamo di più. Più vittorie, più tempo, più lavoro. Siamo molto felici di annunciare che continueremo insieme per altri quattro anni. Andremo avanti insieme fino ai Mondiali del 2030. Voglio ringraziare la CBF per la fiducia. Grazie, Brasile, per la calorosa accoglienza e per tutto l'affetto".

"Giorno storico per il calcio brasiliano"

Il presidente della Federcalcio brasiliana Samir Xaud ha commentato: "Oggi è un giorno storico per la CBF e per il calcio brasiliano. Il rinnovo del contratto di Carlo Ancelotti rappresenta un ulteriore passo concreto nel nostro impegno a offrire alla nazionale cinque volte campione del mondo una struttura sempre più forte, moderna e competitiva. Lavoriamo quotidianamente per mantenere il Brasile ai massimi livelli del calcio mondiale, prestando al contempo grande attenzione allo sviluppo delle altre nazionali, alle competizioni organizzate dalla CBF e al rafforzamento dei club e delle federazioni in tutto il Paese". Anche il vicepresidente della Federcalcio Gustavo Dias è intervenuto: "Il curriculum e la carriera di Ancelotti parlano da soli. Ma, oltre a questo, è una persona fantastica. Siamo estremamente soddisfatti del lavoro svolto dal suo arrivo. La sua permanenza per altri quattro anni riflette la nostra fiducia in un progetto solido, costruito con equilibrio, esperienza e visione per il futuro. Siamo convinti che questa continuità rafforzi ulteriormente il legame tra la Nazionale e i tifosi brasiliani, e con la gioia che il calcio ha sempre portato nel nostro Paese".