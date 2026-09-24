Non è più un Brasile per stranieri: crisi di talenti, la Federazione corre ai ripari

Sono passati oltre venticinque anni dal 27 maggio del 2001 . Nella finale del Campionato Carioca , la massima serie calcistica dello stato di Rio de Janeiro, il Flamengo supera i rivali del Vasco da Gama per 3-1. Il terzo gol arriva su punizione e lo sigla il serbo Dejan Petkovic . «Da quel giorno per noi è un eroe, non è un caso che molti bambini nati in Brasile in quel periodo si chiamino proprio Petkovic», racconta al Corriere dello Sport Rafaela Pacheco , tifosa del Mengão. Una storia che difficilmente potrà ripetersi da qui al 2030, perché oggi il Paese sudamericano ha tirato il freno. La Cbf, la Federazione verdeoro , ha approvato una riforma che riduce il numero di stranieri schierabili progressivamente ogni anno dai club di Serie A , che passeranno dai nove attuali fino ad arrivare a un massimo di cinque , nel giro di quattro anni. Troppo pochi i giovani nel campionato, un’età media (28,5) altissima - se paragonata a quella delle migliori leghe europee - e un rischio elevato di perdere una nuova generazione di talenti. Proprio nel momento in cui il calcio brasiliano aveva iniziato ad attrarre grandi nomi dal nostro continente, da Ziyech a Lingard, passando per Depay.

Brasile, diminuire gli stranieri per coltivare talenti per la Nazionale del futuro

I NUMERI. Se nel 2022 il numero di giocatori stranieri impiegati dai club brasiliani si attestava a 95, nel 2025 è quasi raddoppiato, arrivando a 162, come rivela un report pubblicato dalla Cbf. Elementi spesso cruciali nelle rispettive squadre e nell’economia del torneo: è colombiano il capocannoniere dell’attuale stagione, Kevin Viveros, portoghese il migliore assist man, Josué, e anche l’uomo con più minuti in campo, il portiere argentino Rossi. Il timore della Federazione è che questo trend impatti anche sul futuro della nazionale, sesta per età media più alta all’ultimo Mondiale. «Tra il 2020 e il 2026, la partecipazione di giocatori stranieri di età superiore ai 23 anni è aumentata di 3,2 volte, passando dal 7,8% al 25% dei minuti giocati. Nello stesso periodo, il tempo di gioco dei brasiliani under 23 è diminuito dal 28,3% all’11,5%», si legge.

Le perplessità del calcio brasiliano: chi ha votato contro la riforma per diminuire gli stranieri

PERPLESSITÀ. Su quanto potrà essere efficace l’iniziativa, in Brasile già si dibatte. «Ciò che stupisce è l’enorme adesione dei club - spiega al Corriere dello Sport Joao Kerr, giornalista di Cazé TV - Flamengo e Bahia hanno votato contro la proposta. E sono società con un’ampia disponibilità economica, che saranno meno penalizzate». E aggiunge, lasciando aperto un interrogativo: «È curioso che questa scelta arrivi due anni dopo l’aumento del numero di stranieri consentiti. Perché questa inversione? E proprio in un momento in cui il calcio brasiliano domina il continente, vincendo tutte le Libertadores ed essendo molto competitivo nel Mondiale per Club?».