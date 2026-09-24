Non è più un Brasile per stranieri: crisi di talenti, la Federazione corre ai ripari
Sono passati oltre venticinque anni dal 27 maggio del 2001. Nella finale del Campionato Carioca, la massima serie calcistica dello stato di Rio de Janeiro, il Flamengo supera i rivali del Vasco da Gama per 3-1. Il terzo gol arriva su punizione e lo sigla il serbo Dejan Petkovic. «Da quel giorno per noi è un eroe, non è un caso che molti bambini nati in Brasile in quel periodo si chiamino proprio Petkovic», racconta al Corriere dello Sport Rafaela Pacheco, tifosa del Mengão. Una storia che difficilmente potrà ripetersi da qui al 2030, perché oggi il Paese sudamericano ha tirato il freno. La Cbf, la Federazione verdeoro, ha approvato una riforma che riduce il numero di stranieri schierabili progressivamente ogni anno dai club di Serie A, che passeranno dai nove attuali fino ad arrivare a un massimo di cinque, nel giro di quattro anni. Troppo pochi i giovani nel campionato, un’età media (28,5) altissima - se paragonata a quella delle migliori leghe europee - e un rischio elevato di perdere una nuova generazione di talenti. Proprio nel momento in cui il calcio brasiliano aveva iniziato ad attrarre grandi nomi dal nostro continente, da Ziyech a Lingard, passando per Depay.
Brasile, diminuire gli stranieri per coltivare talenti per la Nazionale del futuro
I NUMERI. Se nel 2022 il numero di giocatori stranieri impiegati dai club brasiliani si attestava a 95, nel 2025 è quasi raddoppiato, arrivando a 162, come rivela un report pubblicato dalla Cbf. Elementi spesso cruciali nelle rispettive squadre e nell’economia del torneo: è colombiano il capocannoniere dell’attuale stagione, Kevin Viveros, portoghese il migliore assist man, Josué, e anche l’uomo con più minuti in campo, il portiere argentino Rossi. Il timore della Federazione è che questo trend impatti anche sul futuro della nazionale, sesta per età media più alta all’ultimo Mondiale. «Tra il 2020 e il 2026, la partecipazione di giocatori stranieri di età superiore ai 23 anni è aumentata di 3,2 volte, passando dal 7,8% al 25% dei minuti giocati. Nello stesso periodo, il tempo di gioco dei brasiliani under 23 è diminuito dal 28,3% all’11,5%», si legge.
Le perplessità del calcio brasiliano: chi ha votato contro la riforma per diminuire gli stranieri
PERPLESSITÀ. Su quanto potrà essere efficace l’iniziativa, in Brasile già si dibatte. «Ciò che stupisce è l’enorme adesione dei club - spiega al Corriere dello Sport Joao Kerr, giornalista di Cazé TV - Flamengo e Bahia hanno votato contro la proposta. E sono società con un’ampia disponibilità economica, che saranno meno penalizzate». E aggiunge, lasciando aperto un interrogativo: «È curioso che questa scelta arrivi due anni dopo l’aumento del numero di stranieri consentiti. Perché questa inversione? E proprio in un momento in cui il calcio brasiliano domina il continente, vincendo tutte le Libertadores ed essendo molto competitivo nel Mondiale per Club?».
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS