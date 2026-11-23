Allenatore esulta con i tifosi e poi viene scambiato per invasore di campo: è successo in Brasile

È diventato virale sul web in pochi minuti il video pubblicato dal giornalista Guilherme Moreira, che ritrae l'allenatore del Paraná correre verso le tribune dello stadio Vila Capanema per andare ad esultare con i suoi sostenitori, prima di essere letteralmente placcato da un addetto alla sicurezza presente all'interno del recinto del terreno di gioco. Di fatto, è stato scambiato per un invasore di campo. Invitato dai collaboratori della squadra di casa a lasciarlo andare, l'addetto ha allentato la presa e si è reso conto della svista, consentendo a Tcheco di tornare al suo posto in panchina. Una scena che a molti tifosi italiani ha ricordato l'episodio che vide protagonista Leonardo Bonucci in occasione dell'esultanza per il gol del pari contro l'Inghilterra, nel giorno della finale di Euro 2020. In quella circostanza, una steward aveva prima fermato l'ex difensore della Juve, per poi guardarlo, abbracciarlo e liberarlo con un pizzico di imbarazzo.