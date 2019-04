Alanyaspor, si ribalta il minivan e muore il ceco Josef Sural

ALANYA (TURCHIA) - Oggi è un giorno di lutto per il mondo del calcio, in Turchia è morto l'attaccante ceco dell'Alanyaspor Josef Sural. Il calciatore stava tornando dalla trasferta di campionato contro il Kayserispor, quando il minivan su cui viaggiava insieme ad altri sei compagni si è ribaltato. L'incidente sarebbe stato causato dall'autista, che si è addormentato mentre era alla guida. Sural è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Per gli altri compagni per fortuna nulla di grave. L'attaccante aveva già collezionato 20 presenze e un gol con la maglia della Nazionale ceca, ma il destino gli ha giocato un brutto scherzo, fermando troppo presto una carriera e una vita dal futuro roseo. L'autista del minivan, intanto, è stato arrestato ed è stata aperta un'indagine per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il club ha voluto ricordare il proprio calciatore attraverso il profilo Twitter ufficiale, annunciando che la cerimonia funebre si terrà oggi alle 18.30 alla presenza del ministro degli esteri Mevlüt Çavusoglu.