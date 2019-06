Klopp: "Io al Bayern? Ho un contratto a lungo termine con il Liverpool"

BERLINO (GERMANIA) - "Mi piace Franz e gli piaccio. Ma ho un contratto a lungo termine a Liverpool", è questa la risposta del tecnico del Liverpool Jurgen Klopp all'invito di Franz Beckenbauer di trasferirsi sulla panchina del Bayern Monaco. Il tecnico tedesco, secondo il Kaiser "è uno dei migliori allenatori al mondo", e lo ha dimostrato anche in questa stagione, sfiorando il titolo in Premier League, vinto dal Manchester City nonostante i 97 punti conquistati dai Reds, e alzando al cielo di Madrid la Champions League dopo la finale contro il Tottenham. Alla Bild, il tecnico tedesco ha dichiarato: "Sia il Bayern che il Borussia Dortmund hanno ottimi allenatori. E cosa potrebbe accadere tra cinque anni o più, non lo so. Forse - conclude Jurgen Klopp - ci saranno allenatori completamente diversi".