Diretta Portogallo-Svizzera dalle 20.45: formazioni ufficiali e dove vederla in tv

PORTO (Portogallo) - "Vincere è bello e tutti vogliono vincere. Giochiamo davanti ai nostri tifosi e vogliamo renderli felici, ma la Svizzera è una squadra che ci metterà in difficoltà. Per arrivare fin qui si è lasciata alle spalle il Belgio, quindi dovremo dare il massimo per avere la meglio". Fernando Santos ha presentato così la semifinale di Nations League che vedrà di fronte Portogallo e Svizzera. Il ct lusitano potrà contare non solo sull’apporto di Cristiano Ronaldo ma anche di Joao Felix, l’attaccante del Benfica cercato da mezza Europa: “Ha grandi qualità e può dare il suo contributo”. Dall’altro lato c’è Petkovic, l’ex allenatore della Lazio: “Siamo qui per vincere. Abbiamo una squadra giovane e utilizzeremo questo palcoscenico per crescere”. Calcio d’inizio alle 20.45, segui la sfida live su www.corrieredellosport.it.

PORTOGALLO-SVIZZERA LIVE 20.45

Formazioni ufficiali

Portogallo (4-4-2): Rui Patricio; Semedo, Pepe, Ruben Dias, Raphael Guerreiro; William, Ruben Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva; Joao Felix, Cristiano Ronaldo. Ct. Santos

Svizzera (4-4-1-1): Sommer; Mbabu, Schar, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Zakaria, Zuber; Shaqiri; Seferovic. Ct. Petkovic

Arbitro: Brych (GER)

Tv: Italia 1