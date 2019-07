Griezmann assente al raduno dell'Atletico Madrid: multa in arrivo

MAJADAHONDA - Nonostante la convocazione per la pre-season dell'Atletico Madrid, squadra di appartenenza, Antoine Griezmann non si è presentato all'appuntamento per il raduno con i Colchoneros. Lo riporta la testata spagnola "AS" che sottolinea anche come il suo avvocato qualche giorno fa, avesse fatto intendere chel'attaccante francese non sarebbe stato presente al raduno per non subire uno "stress emotivo dopo aver salutato compagni e staff". E così è stato, evidentemente, in quanto "Le Petit Diable" non ha timbrato il cartellino di presenza al primo appuntamento della nuova stagione, dove era presente anche il nuovo acquisto, suo presunto sostituto, il portoghese Joao Felix. Ci sarà una multa, ovviamente, in arrivo per Griezmann che essendo sotto contratto ancora con l'Atletico ha degli obblighi da rispettare, tra cui questo a cui è venuto meno in serata. La sanzione che subirà il francese dall'Atletico di Madrid potrebbe essere pari al 4% del suo stipendio per ogn giorno di assenza, a meno che in queste ore non ci sia un accordo tra le due parti che al momento sembra difficile da prevedere. Dopo la guerra aperta dai Colchoneros nei suoi confronti e, soprattutto, nei confronti del Barcellona sembra difficile che questa vicenda avrà un lieto fine. Il Barça spera ancora di avere a disposizione al più presto il talento francese campione del mondo, ma i Colchoneros sembrano decisi a combattere.