Wenger: "Salah è come Messi"

ROMA - Incoronazione ed elogi per Mohamed Salah che Arsene Wenger paragona a Leo Messi. Come si legge dal Mundo Deportivo, infatti, l'ex tecnico dell'Arsenal mette sullo stesso piano l'attaccante egiziano del Liverpool e il fuoriclasse argentino con tante parole di elogio per Salah. "Mi piace quanto sia cresciuto - ha detto l'allenatore francese - E' uno che crea il gioco e opportunità eccezionali in attacco. Contro Monterrey, ha fatto tocchi alla Messi, mi piace che un ragazzo capace di segnare così tanti gol sappia fare tanti assist. È un giocatore completo. Questo è ciò che tutti ammiriamo e quello che vorremmo dai nostri nostri giocatori". Nel pomeriggio Liverpool e Flamengo si giocano il titolo di campione del mondo per club con Mohamed Salah ovviamente protagonista.