Troppo Manchester City per lo United: 3-1 all'Old Trafford

MANCHESTER (Inghilterra) - Il Manchester City domina lo United, in trasferta, imponendosi per 3-1 nella semifinale di andata della Coppa di Lega, vinta dai Citizens nelle ultime due edizioni: la squadra di Guardiola strapazza gli avversari nel primo tempo e poi gestisce nella ripresa. All’Old Trafford i padroni di casa si presentano privi di Pogba e Maguire, infortunati, con Rashford terminale offensivo. Nei Citizens Guardiola rimescola le carte, cambiando otto uomini rispetto all’ultima gara, vinta sabato in FA Cup: in attacco c’è Bernardo Silva al centro con Mahrez e Sterling a girare attorno.

Manchester United-Manchester City, la cronaca

E’ proprio Silva a portare in vantaggio il Manchester City con un’improvvisa fiammata al 17’: il portoghese riceve palla da Walker, si accentra al limite dell’area e lascia partire un fantastico sinistro che si infila all’incrocio dei pali. La formazione di Guardiola gestisce il gioco con un prolungato possesso palla e raddoppia al 33’: controllo perso dallo United a metà campo, imbucata di Bernardo Silva per Mahrez che evita De Gea e appoggia in rete. Passano sei minuti ed ecco il tris degli ospiti su autogol: ripartenza improvvisa, De Bruyne calcia a rete, De Gea respinge, ma il pallone colpisce il rientrante Andreas Pereira e si infila in rete. All'intervallo il Manchester City è già sul 3-0.

Rashford in gol per lo United

Nella ripresa il City smette di premere sull’acceleratore, cercando di gestire le forze. Lo United non brilla per qualità di gioco, ma riesce comunque a trovare il gol al 70’ con Rashford: stavolta è la squadra di Guardiola a perdere palla a centrocampo, favorendo l’inserimento del centravanti della nazionale inglese che inganna Bravo. Finisce 3-1 per i Citizens, che ora sono a un passo dalla finale di Wembley. La sfida di ritorno è in programma il 29 gennaio all'Etihad Stadium. L’altra semifinale di Coppa di Lega metterà invece di fronte Leicester City e Aston Villa, in campo domani sera per l’andata.

