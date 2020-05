Klopp: "Messi o Ronaldo? Ecco chi scelgo e perché"

LIVERPOOL (Inghilterra) - Al dilemma calcistico per eccellenza degli ultimi dieci anni, stavolta ha provato a rispondere l'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp. Su richiesta del canale YouTube freekickerz, il manager dei Reds ha fatto una scelta tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Partendo dal presupposto fondamentale di essere un ammiratore di entrambi e di riconoscere l'egemonia creata da questi due campioni, il tedesco da una parte ha elogiato le qualità fisiche del portoghese, ma dall'altra ha scelto l'attaccante di Barcellona: “La mia scelta ricade su Messi, anche se non posso ammirare Ronaldo più di quanto già faccia. La mia spiegazione per questo è la seguente. Abbiamo giocato contro entrambi ed è quasi impossibile difendere contro questi due. Ma Messi ha meno qualità fisiche dalla nascita. Se dovessi pescare un giocatore perfetto, avrebbe l'altezza, la velocità e la potenza di salto di Ronaldo".

"Queste qualità fisiche includono anche il suo atteggiamento totale, che è perfetto e professionale. Difficilmente potrebbe fare meglio”, spiega Klopp riferendosi all'attaccante della Juventus. “D'altra parte, c'è il 'piccolo' Messi, che fa sembrare tutto così semplice. Ecco perché penso che potrebbe essere un po' meglio. Ma anche Cristiano è assolutamente un grande giocatore. È una scelta molto difficile, ma hanno una cosa in comune: hanno lasciato la loro impronta nel calcio per così tanto tempo. Ci sono molti giovani giocatori che hanno un potenziale simile, ma è un risultato incredibile fare qualcosa del genere per un periodo di tempo così lungo”.