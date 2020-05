Stam a Cincinnati, ma il club sbaglia foto: che delirio sui social!

CINCINNATI (Stati Uniti) - Jaap Stam, ex difensore di Lazio e Milan, è il nuovo allenatore dell'Fc Cincinnati. Il club statunitense militante nella Major League Soccer, però, nel post pubblicato sul proprio account Twitter e volto ad annunciare il 47enne olandese... ha sbagliato foto, inserendo al suo posto Tinus van Teunenbroek, team manager delle giovanili dell'Ajax! Nonostante l'impressionante somiglianza tra i due, il popolo del web non accetta alibi, inondando di commenti esilaranti il conguettio della società a stelle strisce. "Welcome Jaap" (cioè, "Benvenuto Jaap") è quello più in voga, accompagnato da qualche altro celebre calvo del mondo dello sport e non solo, da Collina a Ten Hag, da Bruce Willis a Gravesen, passando per Mastro Lindo, Gru di Cattivissimo me e Spock di Star Trek. I più fantasiosi, poi, si sono serviti di Muntari e Valderrama per prendersi gioco del Cincinnati...

