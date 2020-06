Perisic gol, il Bayern approda in finale di Coppa di Germania

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Sarà Bayern Monaco-Bayer Leverkusen la finale della Coppa di Germania del prossimo 4 luglio a Berlino. Stasera, nella seconda semifinale del torneo, il Bayern Monaco ha piegato 2-1 l'Eintracht Francoforte in terra bavarese, dopo un match senza grandi acuti, ma vinto meritatamente dagli uomini di Flick.

Bayern-Eintracht, la cronaca

Nel silenzio dell’Allianz Arena il Bayern controlla il gioco con facilità per tutto il primo tempo, come se fosse sostenuto dal proprio pubblico: le statistiche Opta dei primi 45 minuti dicono che 10 giocatori su 11 dell’Eintracht hanno un posizionamento medio sul terreno di gioco all’interno della propria metà campo. I padroni di casa però non creano tanti pericoli alla porta di Trapp: si registra un gol fallito da Lewandowski, che manca il tocco vincente da pochi passi, e poi il vantaggio firmato da Perisic. Il croato di proprietà dell’Inter colpisce al 14’, in tuffo di testa, su cross di Thomas Müller, al ventitreesimo assist stagionale in tutte le competizioni.

Lewandowski, quarantesimo gol stagionale

Nella ripresa l’Eintracht inizia a macinare gioco alla ricerca del pareggio così Flick prova a cautelarsi con le prime sostituzioni, togliendo proprio Perisic e l’ex juventino Coman, rimpiazzati da Thiago Alcantara e Lucas Hernandez. Sono più fortunati però i cambi dell’Eintracht, che va a segno al 69’ con un sinistro di Da Costa, entrato in campo da soli tre minuti. Al 74’ ci pensa il solito Lewandowski a riportare avanti il Bayern: il bomber polacco prima si vede annullare il gol per un fuorigioco precedente al suo tocco, poi l’arbitro convalida dopo aver rivisto l’azione al Var. Il Bayern vince 2-1 e si qualifica per la finalissima di Berlino: per Lewandowski quarantesimo gol stagionale, un record per lui.