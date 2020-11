Brasile, Neymar convocato in Nazionale nonostante l'infortunio

SAN PAOLO - Neymar volerà in Sud America per le partite di qualificazione del Brasile alla Coppa del Mondo nonostante un infortunio all'inguine riportato con il Paris Saint-Germain. L'allenatore della Selecao Tite lo ha convocato per le partite contro Venezuela e Uruguay il 13 e 17 novembre dato che, secondo il medico della nazionale Rodrigo Lasmar, la stella del PSG saràs disponibile per la partita in Uruguay "dopo un'intensa settimana di allenamento" con il Brasile a Teresopolis, fuori Rio de Janeiro. "Abbiamo la possibilità di recuperarlo per la seconda partita", ha detto Lasmar al sito web della Confederazione calcistica brasiliana. Il Brasile dovrà fare a meno anche di Philippe Coutinho, Fabinho e del difensore Rodrigo Caio, mentre Eder Militao è fuori dopo aver contratto il Covid-19.