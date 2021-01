Bendtner, l'attico di lusso può essere tuo per meno di 5 euro

Vale 500.000 sterline, ma può essere tuo per pochi euro. È il super attico messo in palio da una lotteria inglese, con una vista da sogno sul fiume Trent, palestra personale e jacuzzi in camera. Tutte comodità da vere star, infatti la penthouse - alle porte di Nottingham, in Inghilterra - negli anni è stata la casa di molti vip. Tra di loro, l'ex bad boy Nicklas Bendtner ma anche una vecchia conoscenza del calcio italiano come il tecnico dell'ultimo scudetto della Lazio, Sven-Goran Eriksson.