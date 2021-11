Shock nella Champions africana: "È un tentato omicidio"

TUNISI (Tunisia) - Ha del clamoroso quanto avvenuto lo scorso 24 ottobre durante Esperance Tunisi ed Al-Ittihad, match di ritorno dell'ultimo turno preliminare della Champions League africana terminato 1-0 per i padroni di casa che, in virtù dello 0-0 dell'andata, si qualificano per la fase a gironi della competizione. Al 75', con i tunisini già in vantaggio grazie rete alla rete di Ben Khalifa al 63', un lancio da centrocampo manda in porta Hamdou Elhouni. Il portiere libico Muad Allafi esce alla disperata dalla propria area di rigore e stende il connazionale in forza alla formazione tunisina con un intervento killer, colpendolo al collo con i tacchetti. Le immagini sono terrificanti e si teme subito il peggio. Dopo tre lunghi minuti, entrambi lasciano il terreno di gioco, l'uno portato fuori dal campo dal personale medico, l'altro per un'inevitabile espulsione diretta.