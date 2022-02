Bundesliga, vincono Friburgo e Hoffeheim: è lotta per il 4° posto

Il sabato della 23esima giornata di Bundesliga regala non poche sorprese. Il Friburgo sale al quarto posto in classifica con 37 punti battendo in trasferta per 2-1 l'Augsburg, che resta così sedicesimo a quota 22. I biancorossi passano in vantaggio già dopo 4 minuti con Nils Petersen ma al 16' i padroni di casa riescono a pareggiare i conti con Michael Gregoritsch. La rete della vittoria arriva dieci minuti più tardi, al 26', e porta la firma di Nico Schlotterbeck. Gli uomini di Christian Streich continuano a coltivare le proprie ambizioni europee, portandosi a -4 dal terzo posto, saldamente occupato attualmente dal Bayer Leverkusen. Vittoria fondamentale anche per l'Arminia Bielefeld, che supera 1-0 in casa l'Union Berlino - ottavo in classifica a quota 34 - grazie alla rete al 53' del giapponese Masaya Okugawa e si porta al 14esimo posto con 25 punti, a +3 dalla terzultima posizione.