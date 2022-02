Turchia, Balotelli assente ma Montella passa sul campo del Gaziantep

ROMA - Nonostante l'assenza di Mario Balotelli, l'Adana Demirspor di Vincenzo Montella batte facilmente il Gaziantep nella 26esima giornata del massimo campionato turco. Sul prato del Gaziantep Stadyumu, gli ospiti si sono imposti per 3-0. Doppietta di Assombalonga ad aprire e chiedere il match, in mezzo il gol di Bjarnason. Assombalonga ha anche sbagliato un rigore. In classifica l'Adana è al terzo posto con 44 punti. In testa c'è l'irraggiungibile Trabzonspor a 60 punti seguito dal Konyaspor a quota 49.