Caso Nouri, l'Ajax risarcisce la famiglia e ritira la maglia 34

L'8 luglio 2017 la vita di Nouri è stata stravolta da un arresto cardiaco durante un'amichevole tra Ajax e Werder Brema. Il giovane (classe 1997, all'epoca ventenne) centrocampista dei Lancieri ha riportato danni cerebrali gravi ed è entrato in coma, uscendone solamente nel marzo del 2020 il calciatore marocchino è tornato a casa, come annunciato dal fratello. Dopo altri due anni l'Ajax ha annunciato di aver raggiunto un accordo per un risarcimento da quasi 8 milioni euro (7 milioni e 850 mila euro per la precisione) alla famiglia di Nouri.