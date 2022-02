Stati Uniti, nazionale femminile vince battaglia sugli stipendi

WASHINGTON (Stati Uniti) - Alla fine è arrivata un'altra vittoria, anche se stavolta non sul rettangolo verde. La nazionale femminile statunitense è riuscita a vincere una battaglia che va avanti da anni , quella sull'equità salariale con gli uomini condotta in particolare dalla leggenda Megan Rapinoe: "È una giornata davvero fantastica. Penso che guarderemo indietro a questo giorno nuovo e diremo che questo è il momento in cui il calcio americano è cambiato in meglio. Una cosa del genere non accadrà mai più e possiamo andare avanti nel rendere il calcio il miglior sport possibile in questo Paese. È una vittoria per le nuove generazioni".

Accordo trovato

La selezione a stelle e strisce "in rosa" guadagnerà infatti quanto quella maschile: questo l'impegno preso in forma ufficiale dalla federazione calcistica Usa attraverso un accordo con un gruppo di giocatrici che la aveva citata in giudizio: "La Us Soccer si impegna a fornire la parità di retribuzione d'ora in poi per le squadre nazionali femminili e maschili in tutte le amichevoli e i tornei, compresa la Coppa del Mondo". L'accordo prevede inoltre un risarcimento danni complessivo di 24 milioni di dollari, così come una tacita ammissione della disparità di trattamento subita per anni.